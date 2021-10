Großbritannien Tödliche Messerattacke auf Tory-Abgeordneten Amess

Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist nach einem Messerangriff am Freitag ums Leben gekommen. Es handelt sich nach übereinstimmenden Medienberichten um den Abgeordneten David Amess.

Die Polizei hatte zuvor den Tod eines Mannes bei dem Vorfall bestätigt, ohne jedoch dessen Identität zu nennen. Zuvor hatten Medien berichtet, ein Angreifer habe mehrfach auf Amess eingestochen. Der Vorfall soll sich während einer Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex abgespielt haben. Die Polizei bestätigte, dass ein 25 Jahre alter Mann wegen Mordverdachts festgenommen worden sei. Am Tatort wurde zudem ein Messer sichergestellt. Von mehreren Seiten kamen bereits Beileidsbekundungen für Amess.

David Amess gehörte dem britischen Unterhaus seit 1983 an. Bildrechte: dpa

Der Fall erinnert an die Ermordung der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten mit einer Schusswaffe und einem Messer angegriffen. Sie starb kurz darauf an ihren Verletzungen.