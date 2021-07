Die Unruhen in Kuba haben ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Mann sei bei einem Protest in einem Vorort von Havanna am Montag ums Leben gekommen, meldete die staatliche kubanische Nachrichtenagentur.

Mehrere Bürger sowie Sicherheitsbeamte seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Die Unruhen in Kuba dauern seit Sonntag an und sind seit langem die ersten größeren Proteste in dem Karibikstaat. Als Ursache gelten die Wirtschaftskrise und schlechtes Management der Corona-Pandemie.

Regierung sperrt Internetdienste

Kubanische Aktivisten meldeten, dass es im Zusammenhang mit den Protesten zu vielen Festnahmen gekommen sei. Die Protestbewegung San Isidro bezifferte die bis Montagabend festgenommenen oder als vermisst gemeldeten Menschen auf 144, darunter prominente Dissidenten und Journalisten.

Aktivistin während Interview festgenommen

Laut der Organisation Netblocks blockierten die kubanischen Behörden Internetdienste wie Whatsapp und Facebook, um den Regierungskritikern den Informationsaustausch zu erschweren.