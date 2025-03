Eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Donald Trump war, festzulegen, dass es nur noch zwei Geschlechter in den USA gibt: männlich und weiblich. Das hat er mit einem Dekret, einer "Executive Order" mit dem Titel "Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government" am 20. Januar 2025 getan.

Bildrechte: picture alliance / Alex Brandon/AP/dpa | Alex Brandon Damit einhergehend: Wer seine Transidentität offen leben will, soll nun das US-Militär verlassen. Das hat Trump erst kürzlich ebenfalls per Erlass verfügt. Eine Richterin hat die Umsetzung nun gestoppt. Die beiden Anordnungen sind Beispiele für den "Kampf gegen Wokeness" von Trump.



Für Deutsche bedeutet dieser Kampf, dass sie, sofern sie ein "X" als Geschlechtseintrag in ihrem Pass haben, nicht mehr in die USA einreisen können.