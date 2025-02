Doch wichtiger sei der symbolische Charakter, der Diplomaten, Völkerrechtler und Menschenrechtler erschüttere, auch Paula Zimmermann von Amnesty International: "Es untergräbt die internationale Rechtsordnung; das Ansehen und nicht nur die Handlungsfähigkeit des Gerichtshofs an sich, sondern das Vertrauen in eine internationale Rechtsordnung."

Im US-Kongress waren die Sanktionen kürzlich noch gescheitert, am Veto der Demokraten. Deshalb hatte sie Trump nun per Dekret durchgesetzt. Auch Stefanie Bock, Professorin für Internationales Strafrecht in Marburg sagt, sie mache die Entwicklung betroffen. Es sei auch nicht der erste Angriff der USA auf den Gerichtshof: "Den letzten Höhepunkt hatten wir, als die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda angekündigt hatte, in Afghanistan auch gegen US-amerikanische Staatsangehörige ermitteln zu wollen. Und jetzt ist der neue Aufhänger eben der Haftbefehl gegen Netanyahu. Die USA meinen, sich da uneingeschränkt auf die Seite Israels stellen zu müssen und sehen den Haftbefehl als Affront."