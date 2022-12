Der Ausschuss hatte in den vergangenen knapp 18 Monaten untersucht, wie es am 6. Januar 2021 zum Sturm von Anhängern Trumps auf den Sitz des US-Kongresses kam, in dem damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen den Demokraten Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine aufgebrachte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben. Trump wird vorgeworfen, nichts gegen die Angreifer unternommen, sondern sie eher noch aufgestachelt zu haben. Im Laufe der Untersuchungen wurde der heute 76-jährige von Zeuginnen und Zeugen dahingehend schwer belastet.