Trump war als eindeutiger Favorit in das Rennen gegangen. Dennoch feierten seine Anhänger den Sieg des Ex-Präsidenten in Iowa als "unglaublich" und "historisch". Trump selbst gab sich in einer ersten Reaktion ungewohnt versöhnlich. Er lobte seine parteiinternen Mitstreiter als "gescheite" und "fähige" Leute. Zugleich rief er alle "Patrioten im Land" auf, zusammenzukommen – egal ob Republikaner oder Demokraten: "Es wäre so schön, wenn wir uns zusammentun könnten, um die Welt in Ordnung zu bringen."