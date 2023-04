Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seinen früheren Anwalt Michael Cohen auf 500 Millionen Dollar (455 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Wie aus der bei einem Bezirksgericht in Florida eingereichten Klageschrift hervorgeht, wirft Trump Cohen die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses sowie einer Vertraulichkeitsvereinbarung vor. Sein ehemaliger Anwalt habe "Unwahrheiten" über den Ex-Präsidenten verbreitet, die Trumps Ruf "großen Schaden" zugefügt hätten, heißt es in der Klageschrift.

Der langjährige Trump-Vertraute Cohen hatte vor einer sogenannten Grand Jury in New York als Kronzeuge ausgesagt, die den Republikaner Ende März als ersten Ex-Präsidenten der US-Geschichte angeklagt hatte. Trump plädierte Anfang April in der Sache vor einem Gericht in Manhattan auf nicht schuldig.