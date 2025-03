Acht Wochen nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus liegt diese seltsame Stille über Washington. Es ist nichts übrig von der hier üblichen Spannung, auch dieses geschäftige Summen einer Stadt, die von der Politik lebt, ist verstummt, all die Reden über Politik und all die Gespräche über all die schönen und miesen Gerüchte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Pool Getty Images North America/AP/Brandon Bell Da ist nichts mehr, nur der Lärm Donald Trumps und seines Helfers Elon Musk, ansonsten diese gedämpfte, diese beklemmende Ruhe. Kritische Stimmen, bis zum Januar unüberhörbar, gibt es kaum mehr. Menschen, die einst selbstverständlich offen sprachen, bitten nun darum, nicht zitiert zu werden. Menschen, die gestern noch furchtlos wirkten, wägen heute jedes Wort mit einer Vorsicht, die in Amerikas Hauptstadt lange nicht und vielleicht sogar noch nie zu spüren war.

Ein entlassener Bundesbeamter erzählt der "New York Times", dass er seinen Job verloren habe, weil er sich öffentlich gegen Trumps Politik geäußert habe. Nun bangt er um sein Haus, seine Krankenversicherung – und will nur anonym sprechen. Universitätspräsidenten, die früher stolz die eigene akademische Freiheit priesen, halten sich heute zurück. CEOs vermeiden es, den Präsidenten zu kritisieren, loben ihn lieber prophylaktisch, überwiesen ihm Geld für die Amtseinführung.

Und sogar jene Republikaner, die einst für die NATO und die Ukraine stritten und das Russland Wladimir Putins selbstverständlich für eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten hielten, haben ihre Stimme verloren. Was geschieht da? Und was geschieht eben gerade nicht mehr? Wo bleibt die Opposition, wo der Widerspruch? Und wo bleibt ein Hauch von Widerstand?

Donald Trump löst sein Wahlversprechen der Vergeltung ein

Donald Trump hat längst bewiesen, dass er seine Wahlkampfversprechen einlösen will, ganz besonders das der "Vergeltung". Wer sich ihm widersetzt, riskiert deshalb mehr als nur politischen Gegenwind. Die Bestrafung trifft hochrangige Gegner ebenso wie einfache Regierungsangestellte.

Bildrechte: picture alliance / Sipa USA Einer der ersten, die Trumps Rache zu spüren bekamen, war der General Mark Milley, ehemals Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff. Milley, der während Trumps erster Amtszeit mehrfach mit dem Chef aneinandergeriet, und jetzt seinen Personenschutz verlor – trotz diverser konkreter Morddrohungen.

Staatsanwälte, die Trump in den vergangenen Jahren vor Gericht brachten, und Anwälte, die Trumps Gegner vertreten, stehen ebenfalls auf Trumps Liste. Ihre Sicherheitsfreigaben, ihre Akkreditierungen wurden entzogen, was sie von Orten, Informationen und Positionen, damit von Mandaten ausschließt.

Und auch in der akademischen Welt zeigt Trump, dass er seine neue, alte Macht nutzen will: Die Columbia University verlor 400 Millionen Dollar an Fördergeldern, offiziell wegen unzureichender Maßnahmen gegen Antisemitismus auf dem Campus, im wahren amerikanischen Leben war Columbia einige jener Elite-Unis der Ostküste, gegen die Trump und seine Gefolgsmänner J.D. Vance, Elon Musk und Stephen Bannon seit Jahren agitieren.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stefan Jeremiah Und ein ehemaliger Columbia-Student, der Demonstrationen für Gaza angeführt hatte, wurde verhaftet und ins ferne Louisiana gebracht – obwohl es keine Anklage und keinen konkreten Vorwurf gibt, obwohl er eine Green Card und damit eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis besitzt, obwohl seine Äußerungen vom ersten Verfassungszusatz, der freien Meinungsäußerung, geschützt sind und obwohl seine Ehefrau im achten Monat schwanger ist.

Wer sich Trump widersetzt, verliert. Ist dies die neue Wirklichkeit der USA? Und ist dies der Grund für das kollektive Schweigen, die Stille Washingtons? Trump hat vor allem die eigene Partei geradezu eisern im Griff; jeder, der sich nicht beugt, bekommt das zu spüren.

Republikanische Partei demonstriert perfektionierte Unterwerfung

Bildrechte: picture alliance / Sipa USA | Michael Brochstein Der Senator Thom Tillis wagte es, Trumps Kandidaten für das Verteidigungsministerium, Pete Hegseth, kritisch zu befragen. Dann ließ Trump durchblicken, dass Tillis bei der nächsten Wahl mit einem parteiinternen Herausforderer rechnen müsse. Und natürlich vergaß Tillis alle Bedenken und erklärte Hegseth zur "idealen Wahl".

Und der Senator Roger Wicker aus Mississippi postete ein Foto mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – bis Trump und Vance Selenskyj im Oval Office demütigten und für undankbar und destruktiv erklärten. Rasant war das Bild verschwunden.

Bei Trumps Rede vor dem Kongress demonstrierte die Partei perfektionierte Unterwerfung. Die republikanischen Abgeordnete standen, brüllten allesamt "USA, USA", selbst als Trump rassistisch – "Lesotho, wer hat je davon gehört?" – daherredete oder seine längst zum amerikanischen Alltag gehörenden Lügen verbreitete. Alles ganz egal: Die Republikaner standen und brüllten und jubelten auch noch, als Trump schilderte, wie er eben gerade ihnen, diesen Abgeordneten, in diesen Wochen die Macht aus der Hand nimmt.

Wenn Universitätspräsidenten, CEOs oder Medien ihr Verhalten ändern, um der Regierung nicht in die Quere zu kommen, ist das ein Zeichen für ein illiberales System. Steven Levitsky Harvard-Professor

Denn genau dies tun all die Präsidialverordnungen, die Budgets beschneiden oder verschieben – Budgetthemen sind Themen des Kongresses, eigentlich. Steven Levitsky, Harvard-Professor und Co-Autor von "How Democracies Die", diagnostiziert ein Muster aufstrebender Autokratien: "Wenn Universitätspräsidenten, CEOs oder Medien ihr Verhalten ändern, um der Regierung nicht in die Quere zu kommen, ist das ein Zeichen für ein illiberales System."

Die USA sind eine selbstbewusste Nation, normalerweise. Ihre Bürgerinnen und Bürger sind wortgewandt, normalerweise, denn öffentliche Rede ist Schulfach. Das Schweigen dieser Wochen drückt vermutlich vieles zugleich aus: Ermattung, Frustration, gewiss Überforderung angesichts der vielen ständig wechselnden Themen und vor allem Angst. Vor öffentlicher Bloßstellung, vor Strafen durch die Regierung, vor Gewalt.

Gegenwehr ist vorhanden, jedoch nur sporadisch

Trotzdem gibt es sie, die Gegenwehr, sporadisch, oft verschreckt, meist in kleineren, lokalen Gruppen. Sind es Keimzellen? Michael Roth, Präsident der Wesleyan University, ist einer der wenigen Akademiker, die Trump noch kritisieren. "All dies ist die größte Bedrohung für das intellektuelle Leben in den USA seit der McCarthy-Ära", sagt er. "Später wird man sich an diese Zeit als eine Phase errinnern, in der manche für ihre Werte eintraten, während andere sich duckten."

Bildrechte: picture alliance / NurPhoto | Allison Bailey Und auch ehemalige Verteidigungsminister wehren sich. Fünf von ihnen – darunter die prominenten Lloyd Austin und Jim Mattis – fordern eine Untersuchung von Trumps Entlassungen im Militär. Und auf der Straße gibt es erste Proteste, wenn auch sehr viel leiser und müder als 2017. In Washington versammelten sich einige Tausend zur "Steht auf für die Wissenschaft"-Demonstration. Bill Nye, im US-Fernsehen bekannt als "The Science Guy", sagte dort: "Wissenschaft ist Teil der amerikanischen Geschichte. Sie darf nicht unterdrückt werden."