Bildrechte: dpa

Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump nach einer Anklage in einem Strafverfahren verantworten. Das verkündete die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan. Man habe den Anwalt von Trump kontaktiert, um dessen Überstellung zur Anklageerhebung nach New York zu koordinieren, hieß es. Die Anklageschrift sei noch unter Verschluss. Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. In einer schriftlichen Stellungnahme zeigte sich Trump empört. Die Anklage sei "politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte". Selbst bezeichnete Trump sich erneut als Opfer einer "Hexenjagd" von "linksradikalen Demokraten." Der leitende Bezirksstaatsanwalt von Manhattan Alvin Bragg erledige die "Schmutzarbeit" für US-Präsident Biden, so Trump.