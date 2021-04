Seit September laufen Friedensgespräche zwischen Regierung und Taliban in Doha. Allerdings kamen die Verhandlungsteams über Verfahrensfragen bisher nicht hinaus. Die USA versuchen, den Prozess mit mehreren Initiativen zu beschleunigen.



Eine davon ist eine Konferenz in Istanbul, die am 24. April beginnen sollte. Als Reaktion auf die neuen US-Pläne schlossen die Taliban am Dienstag ihre Teilnahme aber aus. Sie erklärten, erst nach einem vollständigen Abzug dazu bereit zu sein und bestehen auf dem ursprünglich vereinbarten Termin, dem 1. Mai 2021.



Zudem hat der Präsident Aschraf Ghani einen Drei-Stufen-Plan erarbeitet, der eine politische Einigung und eine Waffenruhe mit den Taliban vorsieht, bevor eine Präsidentenwahl und die Bildung einer sogenannten "Friedensregierung" stattfinden können. Die Taliban bestehen hingegen auf einer Rückkehr zu einem Emirat nach strengen islamischen Regeln unter Führung eines religiösen Ältestenrats.



Seit dem Sturz der Taliban 2001 hat das Land vier Präsidentschaftswahlen erlebt, Millionen Afghanen nahmen bereitwillig ein pluralistisches, demokratisches System an. Experten befürchten nun, dass die demokratischen Errungenschaften der vergangenen zwei Jahrzehnte mit der Rückkehr der Taliban verloren gehen könnten.