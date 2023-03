Zahlreiche Tschechen verfolgten die Vereidigung auf Bildschirmen. Bildrechte: dpa

Pavel steht für einen proeuropäischen und prowestlichen Kurswechsel an der Staatsspitze. Im Wahlkampf hatte er damit geworben, die "Ordnung wiederherzustellen". Er versprach weitere Hilfe für die Ukraine und will ihr Streben nach einer EU-Mitgliedschaft unterstützen.



Sein Vorgänger Milos Zeman hatte sich für eine Annäherung an China - und bis zum Ukraine-Krieg auch an Russland - eingesetzt.