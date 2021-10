Tschechien Senatsausschuss stimmt für Amtsunfähigkeit von Präsident Zeman

Zeman liegt seit dem 10. Oktober auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Prag. Offiziell ist nur äußerst wenig über die Gründe bekannt. Der Klinik zufolge wird Zeman wegen Komplikationen einer seiner chronischen Erkrankungen behandelt. Sein Zustand gilt als stabil. Der Senatspräsident Miloš Vystrčil hatte am Montag aus einem Ärztebericht zitiert, wonach Zeman derzeit nicht amtsfähig und die weitere Prognose äußert unsicher sei. Die Krise fällt mitten in die Verhandlungen über eine neue Regierung nach dem Sieg der Opposition bei der Abgeordnetenhauswahl Anfang Oktober.