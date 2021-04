Vorwurf der Geheimdiensttätigkeit Tschechien weist 18 russische Diplomaten aus

Bei der Explosion in dem Lager mit 58 Tonnen Munition waren am 16. Oktober 2014 zwei Menschen ums Leben gekommen. Die tschechische Polizeieinheit gegen organisiertes Verbrechen NCOZ teilte mit, im Zusammenhang mit der Explosion werde nach zwei verdächtigen mutmaßlichen GRU-Agenten gefahndet. Die gleichen Personen würden auch wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in Großbritannien gesucht.

Der jüngste Fall reiht sich ein in eine Folge diplomatischer Eklats zwischen der Nato und Russland. So hatten die USA am Donnerstag zehn russische Diplomaten ausgewiesen, nachdem man Russland einen Hackerangriff und die Einmischung in die US-Wahl vorwarf. Deutschland und die anderen Nato-Staaten erklärten daraufhin ihre uneingeschränkte Solidarität mit den USA. Polen wies noch am selben Tag drei russische Diplomaten aus. Russland verwies einen Tag später 13 Diplomaten aus den USA und aus Polen des Landes.