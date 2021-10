Hintergrund des Streits ist eine Erklärung der Botschafter von Anfang der Woche. Darin fordern sie die Freilassung des türkischen Unternehmers und Kulturförderers Osman Kavala. Der 64-Jährige sitzt seit 2017 in Istanbul in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2019 seine Freilassung angeordnet hatte. Kavala und einer Gruppe von Bürgerrechtsaktivisten war vorgeworfen worden, die Proteste im Istanbuler Gezi-Park im Sommer 2013 organisiert und so den "Umsturz" der Regierung angestrebt zu haben.



Ihm wird außerdem "politische und militärischen Spionage" im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016 vorgeworfen. Kritiker sehen die Vorwürfe als politisch motiviert, Beweise für ein illegale Aktivitäten gibt es nicht.