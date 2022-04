In der Türkei ist der Kulturförderer und Menschenrechtler Osman Kavala zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in Istanbul sprach Kavala am Montag des Umsturzversuches im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 schuldig. Er saß seit November 2017 in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.