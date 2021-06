Nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sollen die Soldaten die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen General Chalifa Haftar unterstützen. Libyens Regierung habe darum gebeten. In der nun erteilten Erlaubnis heißt es unter anderem, die sich verschlechternde Lage in Libyen bedrohe auch die Interessen der Türkei im Mittelmeerraum und Nordafrika. Über die Größe des Kontingents und den Zeitpunkt der Entsendung ist noch nichts bekannt.