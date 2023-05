Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei sind abgeschlossen, die Wahllokale im Land schlossen um 16 Uhr MESZ. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland zur Stimmabgabe aufgerufen. Die in vielen anderen Ländern üblichen Hochrechnungen gibt es in der Türkei nicht. Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.