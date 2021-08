Nachdem die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben, versuchen Tausende Menschen verzweifelt, per Flugzeug das Land zu verlassen. Nach übereinstimmenden Berichten spielten sich Montagmorgen am Hamid-Karsai-Flughafen in Kabul chaotische Szenen ab. Demnach feuerten US-Soldaten Warnschüsse in die Luft, nachdem Hunderte Afghanen versuchten, das Rollfeld zu stürmen. Berichte über mögliche Tote wurden bisher nicht bestätigt.