Tunesien Tausende Menschen protestieren gegen Präsident Saied

Plakate mit der Aufschrift "Nein zur Ein-Mann-Herrschaft" und "Freiheit! Beendet den Polizeistaat" waren am Sonnabend in der tunesischen Hauptstadt Tunis zu sehen. Tausende Menschen protestierten gegen Staatschef Kais Saied, der seit 2019 im Amt ist. Seither verschlechtert sich immer mehr die Menschenrechtslage in dem Land. 2011 hatte es in Tunesien eine landesweite Protestwelle gegeben, die der Auftakt für den sogenannten Arabischen Frühling war.