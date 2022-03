Nach ihrem Protest im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg in der Ukraine muss die russische Journalistin Marina Ovsyannikova eine Geldstrafe zahlen. Sie wurde vom Bezirksgericht Ostankina in Moskau zu umgerechnet 226 Euro Strafe verurteilt. Wie das Bürgerrechtsportal OWD-Info berichtet, wurde Ovsyannikova verurteilt, weil sie zu Protesten gegen den Krieg von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine aufgerufen hatte. Zuvor hatte ihr Kollege Alexej Wenediktow in einem Telegram-Kanal ein Foto von ihr mit ihrem Anwalt Anton Gaschinski im Gerichts veröffentlicht.