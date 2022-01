Umkämpfte Gebiete im Osten der Ukraine (rot) und zusammengezogenes russisches Militär (rote Kreise). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die beiden Chefdiplomaten kamen am Freitagvormittag in einem Hotel am Genfer See zusammen. Beide machten zum Auftakt deutlich, dass sie keinen Durchbruch erwarteten. Im Anschluss warf Lawrow der Nato vor, gegen sein Land zu arbeiten. Seine Regierung sei besorgt über die Entsendung von Waffen und Militärberater in die Ukraine. Moskau erwarte nächste Woche eine schriftliche Antwort von den USA auf seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien.



Lawrow warf dem Westen eine "russland-feindliche" Hysterie vor. Diese müsse aufhören. Zugleich beteuerte er, seine Land habe die Ukraine niemals bedroht. Es gebe keine Angriffspläne. Das Treffen mit Blinken sei "offen und nützlich" gewesen. Der Dialog werde fortgesetzt. Präsident Wladimir Putin sei immer bereit, in Kontakt mit US-Präsident Joe Biden zu treten.