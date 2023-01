Wie der Chef der ukrainischen Nationalpolizei, Igor Klymenko, erklärte, war der Hubschrauber nahe einem Kindergarten in der zwölf Kilometer nordöstlich von Kiew gelegenen Stadt Browary abgestürzt. Insgesamt seien 18 Menschen ums Leben gekommen, auch zwei Kinder. Dem zuständigen Regionalgouverneur Oleksij Kuleba zufolge befanden sich in dem Kindergarten zum Zeitpunkt des Absturzes mehrere betreute Kinder und Angestellte. 22 Menschen, darunter zehn Kinder, wurden offiziellen Informationen zufolge ins Krankenhaus gebracht. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos von der Absturzstelle war ein großflächiger Brand zu sehen.