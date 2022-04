Jeden Morgen um 9:23 Uhr fährt in den Hauptbahnhof der litauischen Hauptstadt Vilnius ein Zug ein und bleibt für wenige Minuten stehen. Aus- oder Zusteigen darf jedoch niemand, ohnehin hält der Zug auf einem Gleis, das durch einen Zaun vom Rest des Bahnhofs getrennt ist. Dieser Zug verkehrt zwischen Moskau und der russischen Exklave Kaliningrad. Trotz der Sanktionen gegen Russland muss Litauen ihn passieren lassen, erklärt der Sprecher der litauischen Bahn, Mantas Dubauskas. "Es gibt dazu internationale Abkommen, die den Transit zwischen der russischen Exklave und dem übrigen Russland regeln."

Kriegsbilder für russische Transitreisende

Am Gleis, wo der Zug aus Moskau steht, tönt eine Durchsage auf Russisch aus den Lautsprechern. Sie gibt nicht etwa die kommenden Zugverbindungen durch, sondern fordert die Passagiere auf, aus den Fenster zu schauen. Denn am Zaun neben dem Gleis wird eine ganz spezielle "Fotoausstellung" präsentiert. Sie zeigt Bilder von der Zerstörung in der Ukraine. Einer der Initiatoren ist der Fotojournalist Jonas Staselis. "Die Idee ist es, den russischen Passagieren die wahren Konsequenzen des Krieges in der Ukraine zu zeigen", sagt Staselis. Denn die russische Propaganda spreche nur von einer 'militärischen Operation', nicht von Krieg, und Russland verbiete Facebook und die sozialen Medien. "Uns bleibt nichts anderes, als den Russen hier am Gleis auf großen Fotos zu zeigen, was vor sich geht." Bilder von Verletzten und Leichen inklusive.

Ausstellung für russische Transitreisende am Bahnhof von Vilnius. Unter Bildern vom Krieg in der Ukraine steht auf Russisch: "Heute tötet Putin friedliche Einwohner der Ukraine. Bist du damit einverstanden?" Bildrechte: MDR/ Markus Nowak

Diese Aufklärungskampagne für russische Transitpassagiere reiht sich in zahlreiche kreative Solidaritätsbekundungen der Litauer gegenüber der Ukraine ein. Ende Februar demonstrierten die Menschen in Vilnius massenweise, um sich hinter die Ukraine zu stellen. Als weitere Geste der Solidarität wurde die Straße an der russischen Botschaft in "Straße der ukrainischen Helden" umbenannt, und der liberale Bürgermeister der Stadt Remigijus Šimašius griff selbst zur Spraydose und sprühte eine eindeutige Botschaft auf den Vorplatz der russischen Botschaft: "Putin, den Haag wartet schon". Eine Anspielung auf das UN-Kriegsverbrechertribunal. Ein riesiges Transparent mit derselben Parole hängt nun auch am Rathaus und ist in ganz Vilnius zu sehen.

Historisch gewachsenes Misstrauen gegenüber Russland

Die Solidarität des baltischen Landes mit der Ukraine sei historisch begründet, sagt Andrzej Pukszto, der an der Universität Kaunas Politikwissenschaft unterrichtet. Die Spannungen mit Moskau reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, als das Baltikum vom zaristischen Russland erobert wurde. In jener Zeit wurden die Universitäten geschlossen, litauischer Buchdruck war verboten. Nach dem Ersten Weltkrieg war Litauen unabhängig, doch dann wurde das Baltikum im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion besetzt. "Die 50- und 60-Jährigen erinnern sich noch an die sowjetische Zeit. Und noch Ältere an die Deportationen nach Sibirien", sagt Pukszto. So wurden 1941 50.000 Menschen aus dem kleinen Litauen nach Sibirien deportiert und nach 1944 folgten weitere Drangsalierungen. "Die Angst vor Russland bleibt in der Erinnerung der Litauer."