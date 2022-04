Unabhängig davon habe der Westen, so sagt der Bonner Konfliktforscher weiter, an der Entstehung des Krieges in der Ukraine durchaus einen Anteil, der Jahrzehnte zurückreicht. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges habe man sich zu wenig um Russland und dessen Interessen gekümmert. Der Westen habe die Schwäche Russlands ausgenutzt und getan, was er wollte.