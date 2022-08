Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin geht davon aus, dass Russland am heutigen Nationalfeiertag der Ukraine seine Militäroperationen verstärken wird. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion sagte MDR AKTUELL, Russland wolle ein Signal setzen, dass es die Eigenstaatlichkeit der Ukraine nicht akzeptiere. Hinzu komme, dass Russland im Donbass und im Süden der Ukraine nicht so vorangekommen sei, wie es sich das vorgestellt habe. Russland könne nun versuchen, diese Rückschläge zu kompensieren und mit größerer Aggressivität gegen die zivile Infrastruktur in der Ukraine vorgehen. Äußerungen der ukrainischen Führung zur Rückeroberung der Krim wertete Trittin dagegen als eher politisches Signal. Militärisch sei die Ukraine dazu derzeit nicht in der Lage.