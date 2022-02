Ukraine-Konflikt Biden und Putin stimmen Krisengipfel zu

In die festgefahrene Ukraine-Krise kommt Bewegung: USA und Russland haben einem Gipfeltreffen zugestimmt. Ziel ist es, eine russische Invasion in der Ukraine abzuwenden. Die EU-Kommission kündigte empfindliche Sanktionen für Russlands Wirtschaft an, sollte es zu einem Angriff kommen.