Zuvor hatten unter anderem bereits die USA, Japan, Großbritannien und die Niederlande ihre Staatsbürger aufgerufen, schnellstens aus der Ukraine auszureisen. Der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, appellierte am Samstag noch einmal eindringlich an seine Landsleute, nicht mit der Ausreise zu warten und das Land zu verlassen, so lange ein ziviler Reiseverkehr noch möglich sei. Heappey sagte dem Sender "Sky News", Betroffene sollten nicht darauf setzen, dass es eine militärische Rettungsaktion wie in Afghanistan geben werde.

Unterdessen erklärte das Auswärtige Amt in Berlin am Freitagabend, man beobachte die Lage in der Ukraine weiter sehr genau. Eine Aufforderung an Bundesbürger zur Ausreise gibt es bislang nicht. Deutschland warnt bislang lediglich vor nicht notwendigen Reisen in die Ukraine und rät dringend davon ab, sich in von prorussischen Separatisten kontrollierte Gebiete im Osten sowie auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim zu begeben.