Kriegsverbrecher-Prozess in Ukraine Russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt

In der vergangenen Woche hatte in der Ukraine der erste Prozess gegen einen russischen Soldaten wegen Kriegsverbrechen begonnen. Nun fiel das Urteil. Der Mann soll lebenslang in Haft, weil er einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hat.