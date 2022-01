Konflikt mit Russland Gabriel fordert offene Diskussion über Waffenlieferungen an Ukraine

Ex-Außenminister Gabriel fordert eine offene Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine. Man überlasse ansonsten die Preisschilder für Krieg in Europa den Amerikanern. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an Kiew bislang ab. Derweil kündigte Großbritannien an, weitere Truppen nach Osteuropa zu verlegen.