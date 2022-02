Russland-Ukraine-Konflikt Separatistenchef in Donezk verkündet "Generalmobilmachung"

Präsident der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" Denis Puschilin Bildrechte: dpa Der Chef der pro-russischen Rebellen der "Volksrepublik Donezk" in der Ostukraine hat zur "Generalmobilmachung" aufgerufen. Denis Puschilin erklärte in einer Video-Botschaft, er habe am Samstag ein entsprechendes "Dekret" unterzeichnet. Puschilin steht seit 2018 in der Region Donezk an der Spitze einer selbsternannten autonomem Republik, die international nicht anerkannt ist.

OSZE-Beobachter: Zahl der Angriffe dramatisch gestiegen

Im Zuge der massiven Spannungen zwischen Russland und der Ukraine registrierte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in den letzten Tagen eine "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ostukraine.

Am Donnerstag wurden demnach in Donezk 222 Verstöße gegen den Waffenstillstand gezählt, darunter 135 Explosionen. Das ukrainische Militär meldete am Samstagmorgen zwölf weitere Verstöße gegen die Waffenruhe durch prorussische Rebellen. Unter anderem hätten die Separatisten mehrere Siedlungen beschossen und dabei schwere Artillerie eingesetzt.

Zusätzlich für Beunruhigung sorgte der Abtransport von Menschen aus den Separatisten-Regionen nach Russland. Russland hatte Zehntausenden russischstämmigen Bewohnern der Ostukraine russische Pässe ausgestellt. Evakuierte aus dem Donbass bei ihrer Ankunft in der russischen Region Rostow am Don. Bildrechte: dpa

Nato-Eingreiftruppe in Alarmbereitschaft

Als Reaktion versetzte die Nato Tausende Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, muss die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses statt bisher binnen 30 Tagen innerhalb einer Woche verlegt werden können. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte, dass der Befehl auch für die deutschen Soldaten gilt.