Viel Aufmerksamkeit bekamen vor allem zwei Videos, nachdem sie am Freitag (23. September) von Oleksandra Matviichuk auf deren Twitter-Account gepostet wurden. Matviichuk hat bei Twitter mehr als 170.000 Follower. Sie ist Vorsitzende des Center for Civil Liberties mit Sitz in Kiew und gilt international als renommierte Menschenrechtsaktivistin.

Eines der Videos stammt offenbar von der Überwachungskamera im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Laut Matviichuk soll es aus Energodar stammen. Der Ort hat in der Vergangenheit bereits Schlagzeilen gemacht, denn an seinem Rand liegt das Kernraftwerk Saporischschja. Dorthin kamen zwischenzeitlich auch Vertreter der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), nachdem in der Nähe des Kraftwerks wiederholt Geschosse eingeschlagen waren. Das Kraftwerk befindet sich an der Front zwischen den russischen und den ukrainischen Truppen, die an der Stelle des Landes nur durch den dort sehr breiten Fluss Dnepr getrennt sind. Energodar liegt in der Nähe der Städte Melitopol und Cherson.