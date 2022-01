Zugleich bestritt Nebensja, es seien 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen worden. Auf welcher Grundlage könne der Westen dies behaupten, fragte der russische Diplomat. Die USA hätten auch 2003 zur Rechtfertigung für einen Einmarsch in den Irak vermeintliche Belege für Massenvernichtungswaffen präsentiert, die sich später als falsch herausgestellt hätten.

Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, sagte hingegen, bei den Truppen handle es sich um Kampfeinheiten, "die bereit sind, Offensivaktionen in der Ukraine durchzuführen". Sie warnte vor einem "gefährlichen Pfad" in einen Krieg und kündigte an, die USA würden schnell handeln, sollte es zu einer russischen Invasion der Ukraine kommen. "Das ist die größte – hören sie mich laut und deutlich – Mobilisierung von Truppen in Europa seit Jahrzehnten."