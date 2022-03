Zahnlos ist die UNO jedoch rein theoretisch nicht immer. Artikel 27 der UN-Charta besagt, dass kriegsbeteiligte Staaten gar nicht erst an Abstimmungen teilnehmen sollen. In der Praxis tun sie es aber – so wie jetzt Russland – trotzdem. In den vergangenen Jahrzehnten stimmten auch andere Vetomächte gegen Friedensresolutionen, obwohl sie selbst am Konflikt beteiligt waren und damit eigentlich nicht abstimmen sollten.