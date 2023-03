UN-Wasserkonferenz Guterres fordert weltweiten Kampf gegen Wasserknappheit

Guterres forderte, alternative Ernährungssysteme zu entwickeln, um die nicht nachhaltige Nutzung von Wasser in der Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft zu reduzieren. Die Strategien in den Bereichen Wasser, Ökosystemen und Klima müssten verschränkt werden, um Treibhausgase zu reduzieren. Es gehe um belastbare Infrastruktur, Wasserleitungen und Abwasserbehandlungsplänen bis hin zu einem Frühwarnsystem vor Naturkatastrophen. Guterres mahnte, es komme nun darauf an, dass die bei der UN-Konferenz eingegangenen Verpflichtungen auch umgesetzt würden.

Die New Yorker Wasserkonferenz war das erste große UN-Treffen seit 1977, bei dem es ausschließlich um das Thema Wasser ging. Die Vereinten Nationen warnen vor einer weltweiten Wasserkrise. Der Wasserkreislauf sei durchbrochen, Ökosysteme zerstört und Grundwasser verseucht. Zwei Milliarden Menschen, also jeder vierte Mensch auf der Welt, hätten im Jahr 2020 keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser gehabt. 3,6 Milliarden Menschen mangelte es an ordentlichen sanitären Anlagen. Und die weltweite Trinkwasser-Knappheit werde sich weiter verstärken, so die UN-Warnung.