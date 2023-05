Erste Reformschritte und weitere Forderungen

Erste Reformschritte werden dabei auch von Victor Orbáns schärfsten Kritikern nicht bestritten. Zum 1. Juni soll beispielsweise eine Justizreform in Kraft treten. Der Nationale Justizrat erhält dabei Kompetenzen zurück, und ungarische Richter dürfen sich wieder an den Europäischen Gerichtshof wenden, um prüfen zu lassen, ob ein Gesetz in Einklang mit EU-Recht steht. Damit hat die Führung in Budapest gleich vier Meilensteile abgeräumt. Mit der Verringerung staatlicher Bevormundung bei Universitätsstiftungen konnte ein weiterer Punkt abgehakt werden.

Doch der EU- Forderungskatalog sei noch lang, sagt die CSU-Europaparlamentarierin Monika Hohlmeier. Die Vorsitzende im Haushaltskontrollausschuss ist vor wenigen Tagen von einer Vorort-Mission zurückgekehrt: "Es gibt einzelne Fortschritte, aber wir haben auch Berichte von Unternehmen, von Nichtregierungsorganisationen bekommen, die uns doch sehr, sehr nachdenklich gemacht haben. Wo wir der Auffassung sind, dass die ungarische Regierung dringend Verbesserungsbedarf hat, im Besonderen im Bereich der diskriminatorischen Maßnahmen unterschiedlicher Art."

Vorwurf der Selbstbereicherung

So ist es beispielsweise kaum vorstellbar, dass die aus Brüsseler Sicht homophoben Kinderschutzgesetze zurückgenommen werden. Denn Zugeständnisse gibt es nur im Rahmen des von Victor Orbán errichteten Regime. Und in dem zählt für Ungarns Ministerpräsidenten vor allem, "sich und seine Freunde zu bereichern", sagt der grüne Europa-Parlamentarier Daniel Freund. Deshalb sei auch sehr wichtig, dass das EU-Parlament kommenden Mittwoch eine Entschließung verabschiedet, in der die EU-Kommission aufgefordert wird, keine Zugeständnisse zu machen.