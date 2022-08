Mit China ist es wie mit Goethes Zauberlehrling: Die gerufenen Geister wird man nicht so leicht wieder los. Vor einem halben Jahrhundert, noch unter Mao Tse-tung und später seinem Nachfolger Deng Xiaoping, öffnete sich das Reich der Mitte. Der Westen erkannte schnell seine Chance. Welch ein Markt, eine Milliarde Menschen! Sie dürsteten nach den Jahren in blaugrauen Mao-Anzügen und bescheidenen Lebensverhältnissen nach ein wenig Wohlstand.

Das war nur die eine Seite der Medaille. In China gab es auch ein riesiges Arbeitskräftepotenzial, billig und willig, also zu "Best Price", wie es gern in Wirtschaftskreisen genannt wird.

Von Taiwan nach China – ein marktorientierter Wechsel des Westens

War für den Westen vorher die Insel Taiwan das einzig wahre China, lief man getrieben von wirtschaftlichen Interessen zur Volksrepublik auf dem Festland über. Akzeptiert wurde deren Ein-China-Politik inklusive des Anspruchs auf Taiwan als Bestandteil des Landes. Die diplomatischen Beziehungen zum Inselreich wurden abgebrochen. Auf Betreiben der USA verlor Taiwan seinen Sitz in der UNO. Auch so kann Wandel durch Annäherung aussehen.

Produktion im VW-Werk in Tianjin Bildrechte: dpa Selbst als 1989 die Panzer auf dem "Platz des Himmlischen Friedens" die protestierenden Studenten niederwalzten, war das Innehalten im Westen nur von kurzer Dauer.



Überhaupt fiel lange Zeit die Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China oder der Besetzung Tibets unter die Kategorie Symbolpolitik. Hauptsache der Handel florierte. Es wurden Werke und Fabriken im Reich der Mitte errichtet, die Produktion ganzer Industriezweige dorthin verlagert, zum Beispiel bei der Arzneimittelproduktion. "Die Chinesen brauchen gar keine Atombombe", urteilte die Chemikerin Ulrike Holzgrabe im ZDF drastisch: "Sie liefern einfach keine Antibiotika mehr."



In China dürstet man aber auch nach Produkten "Made in Germany". So verkaufte 2021 Volkswagen in der Volksrepublik 3,3 Millionen Fahrzeuge und verdiente damit zwölf Milliarden Euro. Heute ist China für Deutschland der größte Handelspartner. Wir dagegen sind umgekehrt nicht ganz so bedeutend. Vielmehr entstand eine große Abhängigkeit.

Die neue "Seidenstraße": Chinesischer Güterzug in einem Hafen Bildrechte: dpa So sind wir bei den gerufenen Geistern. Zum gegenseitigen Vorteil hat sich China dank westlicher Aufbauhilfe und seiner eigenen, marktwirtschaftlich geprägten Reformpolitik von der verlängerten Werkbank zur Weltwirtschaftsmacht entwickelt, die ihren Einfluss nun nicht mehr nur auf seine Grenzen beschränkt.



So war das nicht geplant, und der Westen tut sich schwer, diese neue Realität zu akzeptieren. Dafür spricht, dass China bei G-20-Treffen noch immer am Katzentisch der Schwellenländer platziert wird, statt im Kreis der G-7-Länder. Vielmehr gilt das Land aus Sicht der USA und der EU als lästiger Konkurrent, wirtschaftlich und weltpolitisch.



Länder in Afrika und Südamerika stört die Autokratie in China wenig. Hauptsache die Handelsbeziehungen und Investitionen der Chinesen in Infrastruktur und Rohstoffe funktionieren im gegenseitigen Interesse.

Auch die Kritik an China wächst