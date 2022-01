Blinken drohte Russland mit "massiven Konsequenzen", falls es in die Ukraine einmarschieren sollte. Der US-Außenminister sprach von Sanktionen, die finanzielle, wirtschaftliche sowie Komponenten der Exportkontrolle hätten. Angesichts der massiven Truppenpräsenz an der ukrainischen Grenze könne Russland jederzeit eine Invasion starten, sagte er. Ziel sei es, Moskau deutlich zu machen, welche Kosten die USA und Europa Russland auferlegen würden, wenn das Land den diplomatischen Weg zur Lösung der Ukraine-Krise ablehnen würde. Blinken versicherte, dass die USA auch weiterhin einer diplomatischen Lösung verpflichtet blieben.

Russland weist den Vorwurf eines geplanten Einmarsches in die Ukraine entschieden zurück. Zugleich fordert es vom Westen umfassende Sicherheitsgarantien wie einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der Nato sowie auf US-Militärstützpunkte in Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Außerdem warnte Russland die USA und die anderen Nato-Staaten vor der Lieferung von Waffen in die Ukraine. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits am Dienstag erklärt, es werde keine weiteren Verhandlungen geben, solange der Westen nicht schriftlich auf die russischen Forderungen nach umfassenden Sicherheitsgarantien eingehe.

Baerbock schloss deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine bislang aus. Bildrechte: ddp

Ungeachtet dessen werden Blinken und Lawrow am Freitag in Genf zusammenkommen. Zuvor wird der US-Außenminister am Donnerstag nach Berlin reisen und dort mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) über den Ukraine-Konflikt sprechen. Deutschland und Frankreich sind bemüht, den sogenannten Normandie-Prozess wieder in Gang zu bringen, in dem beide EU-Staaten zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Während Großbritannien nach eigenen Angaben bereits damit begonnen hat, der Ukraine Panzerabwehr-Waffen zur Verfügung zu stellen, schließt die Bundesregierung einen solchen Weg offiziell bislang noch aus.