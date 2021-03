US-Präsident Joe Biden hält den russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen "Mörder". Der amerikanische Präsident war in einem Interview mit dem Sender ABC News gefragt worden, ob er der Ansicht sei, dass Putin "ein Killer sei" - der US-Präsident antwortete: "Das tue ich." Biden nannte keine weiteren Einzelheiten zu seiner Aussage.

In dem Interview sagte Biden weiter, Putin werde dafür "einen Preis bezahlen", dass er seine Präsidentschaftskandidatur 2020 zu untergraben versucht habe. Nach Ansicht der US-Geheimdienste hat sich Russland bei der Wahl im November für den damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt und sich bemüht, Biden zu schaden. Moskau habe den Ausgang der Wahl beeinflussen und Unfrieden im Land säen wollen, hieß es in einem am Dienstag vom Büro von US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines veröffentlichten Bericht.