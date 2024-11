Trump-Sieg könnte "permanente Unberechenbarkeit" bringen

Die Konsequenz eines Trump-Sieges, so sieht es der Vorsitzende des Vereins Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel, wäre eine "permanente Unberechenbarkeit, das Ende der garantierten Anlehnung an den Beschützer USA".

Bildrechte: picture alliance/dpa | Serhat Kocak Der CDU-Politiker Norbert Röttgen, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages und Amerika-Fachmann, sagt dem MDR: "Mit der Wahl in den USA steht unglaublich viel auf dem Spiel: für die amerikanische Demokratie und die transatlantischen Beziehungen. Diese bilden nicht nur das Rückgrat der europäischen Sicherheit, die nach wie vor in erster Linie durch die USA abgesichert wird, sondern auch für unseren Wohlstand. Die USA sind Deutschlands wichtigster Exportmarkt."

Und darum, so Röttgen, bestehe für die Wirtschaft in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt eine reale Gefahr: "Zölle auf deutsche und europäische Waren, wie wir es unter Donald Trump schon einmal erlebt haben, würden der deutschen Wirtschaft massiv schaden. Das gilt auch für Mitteldeutschland. Die USA sind mit großem Abstand wichtigster Exportmarkt für Thüringen. Russland hingegen liegt weit abgeschlagen nicht in den Top 10."

Wahlergebnis mit Folgen für den Ukraine-Krieg

Donald Trump schätzt oder bewundert den russischen Staatschef Wladimir Putin und macht für den Krieg den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verantwortlich. Dass Trump Waffenlieferungen und Geldströme in Richtung Kiew sofort kappen würde, hat er angekündigt – und sollten seine Republikaner neben dem Weißen Haus gleich beide Kammern des Kongresses erobern, Senat wie Repräsentantenhaus, dann könnte Trump durchregieren.

Norbert Röttgen sagt es so: "Die Amerikanerinnen und Amerikaner entscheiden, von wem sie regiert werden wollen. Aber ob Donald Trump oder Kamala Harris gewinnt, wird für die Beziehungen der USA zum Rest der Welt und insbesondere Europa massive Konsequenzen haben.

Das wird nirgendwo deutlicher und radikaler sicherbar werden als bei der Unterstützung der Ukraine durch die USA." Trump strebt einen "Deal" mit Putin an, der ziemlich sicher auf Kosten der Ukraine gehen würde. "Das würde das Vertrauen gerade der Zentral- und Osteuropäer in die NATO als transatlantisches Schutzbündnis massiv erschüttern", sagt Röttgen. "Die vielleicht schwerste Krise der NATO seit ihrer Gründung wäre die Folge."

Aufmerksamkeit von Europa nach Asien verlagert

Schon die demokratischen Präsidenten Barack Obama und Joe Biden haben ihre Aufmerksamkeit von Europa auf Asien umgelenkt: China ist der Rivale der USA, der pazifische Raum strategisch wichtiger als Deutschland oder Frankreich.

Norbert Röttgen vermutet: "Auch unter einer Präsidentin Kamala Harris müsste sich die europäische Sicherheitspolitik ändern – sie muss europäischer werden, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht mehr bereit sind, mit ihren Steuergeldern den Löwenanteil der europäischen Sicherheit zu finanzieren."

Umgang mit Demokratie und Kultur

Bildrechte: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Und dann ist da natürlich noch eine weitere Ebene, die der politischen Kultur oder auch: der Demokratie an und für sich. Die Historikerin Anne Applebaum, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, sagt dem MDR, Kamala Harris würde internationale Verträge und multilaterale Organisationen vermutlich achten und darin eine Führungsrolle der USA anstreben; Donald Trump stehe für den Bruch von Verträgen und den Rückzug auf den Nationalstaat.



Zudem, so Applebaum, "ist Trump die Leitfigur der Populisten und Extremisten, links wie rechts". Jede Wahl in irgendeinem Land und sowieso jede Wahl in den USA beeinflusse Wahlen in anderen Ländern – ein Trump-Sieg würde darum fraglos die AfD bestärken.

Gespaltenes Land ohne Kompromisse

Norbert Röttgen argumentiert in eine ähnliche Richtung: "Die USA sind schon heute ein zutiefst gespaltenes Land, in dem politische Kompromisse kaum noch möglich sind. Der Kulturkampf wird in den USA durchaus auch von links betreiben, aber nichts würde diese Entwicklung deutlicher verstärken als eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump, der Politik auf der Basis von Ressentiments betreibt."