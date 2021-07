US-Regierung setzt Hinrichtungen auf Bundesebene aus

US-Justizminister Merrick Garland hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Moratorium für Hinrichtungen auf Bundesebene verhängt. Die Überprüfung der Todesstrafe würde fortgesetzt, hieß es in einer Erklärung des Justizministeriums.

Es würden in Bundesgefängnissen so lange keine Todesurteile mehr vollstreckt, bis eine Überprüfung seines Ministeriums abgeschlossen sei. Es gebe ernsthafte Bedenken gegen die Vollstreckung der Todesstrafe, schrieb Garland in einem Vermerk.