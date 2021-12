Sergei Lawrow: Der Westen will uns diktieren, wie wir uns in unserem eigenen Land verhalten sollen Bildrechte: dpa

Am Donnerstag will Blinken noch direkte Gespräche mit seinem russischen Antskollegen Sergej Lawrow führen. Dieser hatte dem Westen am Mittwoch vorgeworfen, er wolle Moskau "diktieren, wie sich die russischen Streitkräfte auf ihrem eigenen Territorium zu verhalten haben". Lawrow beschuldigte die Nato einer "destruktiven Politik". Sie versuche, "die Ukraine in ihren Einflussbereich zu ziehen und sie in ein antirussisches Land zu verwandeln". Der Kreml werde "weiterhin auf jeden unfreundlichen Schritt reagieren".