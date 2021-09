Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan war nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August in chaotische Evakuierungsmissionen gemündet. Ende August waren bei einer Terrorattacke vor dem Flughafen von Kabul Dutzende Afghanen und 13 US-Soldaten getötet worden. Zu der Tat bekannte sich der mit den Taliban verfeindete IS.

Das US-Militär reagierte umgehend mit Luftangriffen und nahm IS-Kämpfer ins Visier. Zunächst wurden bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Provinz Nangarhar nach US-Angaben zwei ranghohe Vertreter des IS getötet. In Kabul griff das US-Militär zudem am 29. August nahe des Flughafens ein Auto mit einer Drohne an. Medien hatten bereits kurz danach von getöteten Zivilisten berichtet. Die USA hatten das nicht direkt zurückgewiesen, sondern eine Prüfung angekündigt. Generalstabschef Mark Milley verteidigte den Angriff aber zunächst noch. Die letzten US-Truppen hatten Kabul Ende August – kurz nach dem Drohnenangriff – verlassen.