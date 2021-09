Der britische Premier Boris Johnson erklärte in einer Videobotschaft, die Attentäter hätten es nicht geschafft, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu untergraben. Mit den Angriffen auf die größte Demokratie der Welt hätten die Terroristen versucht, das Vertrauen freier Menschen in aller Welt in offene Gesellschaften zu zerstören. Die Menschen hätten jedoch weder ihre Werte aufgegeben, noch lebten sie in dauerhafter Angst.