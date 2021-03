Arbeiten an der neuen Trasse Bildrechte: imago images / BildFunkMV

Die Arbeiten an der fast neun Milliarden Euro teuren Pipeline durch die Ostsee waren im Dezember wieder aufgenommen worden, nachdem sie wegen US-Sanktionen fast ein Jahr unterbrochen waren. Die 1.200 Kilometer lange Pipeline zwischen Russland und Deutschland ist fast fertig gebaut.



Die USA laufen Sturm gegen das Projekt, weil sie eine zu große Abhängigkeit ihrer Partner in Europa von Russland befürchten. Kritiker der USA argumentieren dagegen, die Vereinigten Staaten wollten vielmehr ihr eigenes Gas in Europa verkaufen.