Dunkler Jahrestag USA erinnern an Kapitol-Erstürmung

Mit Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen erinnern die USA am heutigen Donnerstag an die Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump vor einem Jahr. Zum Auftakt sind Reden von Trumps Nachfolger Joe Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris geplant. Im Laufe des Tages folgen weitere Veranstaltungen in der Hauptstadt und im ganzen Land. Trump hat eine ebenfalls für Donnerstag angekündigte Rede kurzfristig abgesagt, einige Anhänger wollen aber ebenfalls Mahnwachen abhalten.

Angriff auf Symbol der Demokratie

Die Erstürmung des Kapitols, einem der wichtigsten Symbole der Demokratie, gilt als einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der USA. Zwei Monate zuvor hatte der Republikaner Trump die Präsidentenwahl verloren. Statt dies anzuerkennen, behauptete er beharrlich der Sieg sei ihm "gestohlen" worden - so auch in einer Rede, die er am 6. Januar 2021 hielt und in der er seine Anhänger dazu aufrief, zum Parlamentsgebäude zu marschieren und "wie die Hölle zu kämpfen".

Randale dauerten sechs Stunden