Kellys Sieg bedeutet, dass die Demokraten im Rennen um den Senat ein Unentschieden von 49 zu 49 Sitzen erreicht haben. Damit fehlt ihnen nur noch ein Sitz, um sich die Mehrheit im Senat zu sichern. Zwei Entscheidungen stehen noch aus, in Nevada und Georgia. Sollten die Republikaner in Nevada das Rennen machen, hängt alles von der Stichwahl in Georgia am 6. Dezember ab. Bei einem Sieg der Demokraten dort und einem Patt von 50 zu 50 behielten die Demokraten dank der ausschlaggebenden Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris als Senatsvorsitzende ihre knappe Mehrheit.