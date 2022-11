Nach dem knappen Sieg im Senat haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Republikaner kommen künftig auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze in der Kongresskammer. Das berichteten die US-Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen.

Durch den – offenbar ebenfalls knappen – Erfolg können die Republikaner in den kommenden zwei Jahren bis zu den nächsten Wahlen Präsident Biden das Regieren erheblich erschweren. Denn in den Gesetzgebungsprozess sind beide Kongresskammern, also Repräsentantenhaus und Senat, eingebunden.

Vorhergesagter Erdrutschsieg ausgeblieben

Gleichwohl ist das voraussichtlich knappe Ergebnis für die Republikaner enttäuschend. Schließlich hatten sie angesichts der schwachen Zustimmungswerte für Biden und der hohen Inflation darauf gesetzt, dass die Demokraten regelrecht abgestraft würden. Umfragen vor den Wahlen hatten den Republikanern zumindest im Repräsentantenhaus einen erdrutschartigen Sieg vorhergesagt.

Und auch im Rennen um den Senat galten sie als Favoriten. Die Demokraten konnten dort jedoch ihre Mehrheit verteidigen. Damit ist es den Republikaner nicht möglich, Gesetze, die Bidens Agenda widersprechen, durchzusetzen, etwa zur Abtreibung oder zum Klimaschutz.

Kevin McCarthy, Vorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus Bildrechte: dpa Biden gratulierte dem Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, in einer ersten Reaktion und erklärte sich zur Zusammenarbeit "im Dienst für das amerikanische Volk" bereit. Die Kongress-Zwischenwahlen bezeichnete der Präsident als "starke Zurückweisung von Wahl-Leugnern, politischer Gewalt und Einschüchterung".



McCarthy schrieb auf Twitter, die US-Bürger seien bereit für eine Richtungsänderung. "Und die Republikaner im Repräsentantenhaus sind bereit zu liefern". Der 57-Jährige könnte im Januar zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer gewählt werden und damit die Demokratin Nancy Pelosi an der Spitze des Repräsentantenhauses ablösen.

Drohung: keine Finanzhilfen für die Ukraine

Bei den "Midterm"-Wahlen in der Mitte von Bidens Amtszeit wurden am Dienstag vergangener Woche alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Außerdem wurden in zahlreichen Bundesstaaten die wichtigen Gouverneursämter neu besetzt. Die Auszählung der Stimmen zog sich in mehreren Rennen lange hin, wegen sehr knapper Ergebnisse und wahlrechtlicher Besonderheiten in einigen Bundesstaaten.

Dem Repräsentantenhaus, vergleichbar mit dem Bundestag in Deutschland, kommt vor allem in Haushaltsfragen besonderes Gewicht zu. Die Republikaner haben damit gedroht, eine Anhebung der Schuldenobergrenze oder Finanzhilfen für die Ukraine zu blockieren. Beobachter sehen das lediglich als Mittel, um den Demokraten an anderer Stelle ein Entgegenkommen abzutrotzen. Es dürfte für Biden aber schwieriger werden, selbst solche Vorhaben durchzusetzen, die üblicherweise parteiübergreifend beschlossen werden.