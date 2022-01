Und so war es dem neuen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, ein Anliegen, sowohl zu verdeutlichen, wie wichtig die Gespräche der USA mit Russland seien, als auch dem Kreml noch eine Botschaft mit auf den Weg zu geben: "Wir müssen Herrn Putin immer wieder deutlich sagen: Wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert, wo man sich die Welt aufteilen kann in eine russische und eine amerikanische Einfluss-Sphäre. Sondern in Europa gibt es auch die Europäische Union und die muss da entsprechend mit einbezogen werden", so der SPD-Politiker im Bayrischen Rundfunk.