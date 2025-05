Das heißt, die Zölle bleiben erst einmal bestehen. Vermutlich ein Etappensieg-Sieg für Trump, könnte man sagen. Wie kommt diese nächste Gerichtsentscheidung denn so schnell zustande?

Administrative Gründe. Bedeutet, die Regierung solle handlungsfähig bleiben und das dürfe nicht hin und her gehen. Und vor allem müsse es Zeit geben, um ein Urteil in der Sache fällen zu können. Die Regierung hatte eine Art Eilverfügung beantragt und sehr schnell Widerspruch eingelegt, weil sie sagte, das erste Gericht sei zu weitreichend vorgegangen, sei zu aggressiv gewesen und würde vor allem die Regierung in ihrem Handeln einschränken.

Wie nachhaltig ist das?

Also im Moment ist der Stand so, dass die Zölle aufrechterhalten sind, dass Trump damit weiter agieren darf. Er darf explizit auch weiter mit Strafzöllen drohen. Das ist ja ein Mittel seiner Politik, das er der Welt immer ankündigt: "Jetzt gibt es Strafzölle hier. Jetzt gibt es sie gegen die EU." Und es geht immer so weiter.