Taliban-Vormarsch USA erheben schwere Vorwürfe gegen afghanische Armee

UN-Generalsekretär António Guterres sagte in New York, die Taliban müssten ihren Vormarsch sofort stoppen.



Die Macht durch militärische Gewalt an sich zu reißen, sei zum Scheitern verurteilt. Das könne nur zur Verlängerung des Bürgerkriegs und zur vollständigen Isolierung Afghanistans führen.



Guterres rief zu einer politischen Lösung auf. An den Verhandlungen müssten alle Parteien beteiligt werden.